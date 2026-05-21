به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انتشارات خط مقدم همزمان با برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران چاپ‌های جدیدی از عناوین خود درباره شهید سردار قاسم سلیمانی را در دسترس علاقه‌مندان قرار داد. بر این اساس، آخرین کتاب مرتضی سرهنگی درباره این سردار عزیز با عنوان «قاسم» با استقبال مخاطبان به چاپ دهم رسید و منتشر شد.

"قاسم"؛ روایتی ناب از زندگی سردار دل‌ها

این کتاب که در نمایشگاه کتاب سال گذشته پرفروش‌ترین اثر خط مقدم بود، در نمایشگاه مجازی امسال نیز پرمخاطب‌ترین کتاب انتشارات اعلام شده است.

این اثر روایتی است مستند از زندگی و زمانه حاج قاسم. سرهنگی و همکارانش برای تهیه این اثر تنها به بررسی منابع مکتوب، صوت‌ها و فیلم‌های مرتبط با حاج قاسم اکتفا نمی‌کنند، بلکه در روز‌های اول شهادت سردار در نزدیکی منزل ایشان خانه‌ای مهیا می‌کنند تا با همه افرادی که برای عرض تسلیت خدمت می‌رسند، مصاحبه کنند. حتی در سال ۱۳۹۹ به کرمان و قنات ملک می‌روند تا منابع دست اولی از دوران کودکی و نوجوانی حاج قاسم به‌دست آورند.

از قنات ملک تا نیمه‌شب سرد بغداد

«نامزد‌ها گلوله‌ها» کار دیگری از سرهنگی درباره حاج قاسم است که چهلمین چاپ آن در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است، این اثر، مسافرت کوتاهی است از صبح قنات ملک پرچشمه تا نیمه‌شب سرد فرودگاه بغداد. ادای دین «مرتضی سرهنگی» به کسی که می‌دانیم ترکش‌ها و گلوله‌های بی‌معرفت، سال‌ها دنبال او بودند.

سرهنگی این‌بار به قلم شاخص خودش مهم‌ترین رویداد‌های زندگی شهید قاسم سلیمانی را برایمان روایت کرده است. به قول خودش: «بعد از این‌همه سال که موهایمان سفید شده است، نوشتم ببینم قد این قلم کوچک و ساده می‌تواند به اندازه‌ی یک نگاه‌تان با دیگران حرف بزند!»

خاطراتی ناب از مبارزه با داعش

«سرباز؛ قاسم سلیمانی»، نوشته مصطفی رحمیمی، زندگینامه مستندی است از زندگی حاج قاسم. نویسنده در ابتدا با پرداختن به دوره کودکی و نوجوانی شهید، نمایی از محیط زیست حاج قاسم و فضایی از محیط خانوادگی را پیش چشم مخاطب می‌گشاید. پس از آن، روایتی از فعالیت‌های سردار دل‌ها در سال‌های پیش از انقلاب و پس از پیروزی در برهه‌های مختلف، از جنگ تا مبارزه با اشرار و قاچاقچیان و فعالیت‌های برون‌مرزی ارائه می‌شود. رحیمی برای این منظور، به منابع مکتوب بسیاری دسترسی داشته و همچنین توانسته با افراد بلندمرتبه بسیاری در سوریه و عراق مصاحبه کند تا تصویر خوبی از عظمت کار سردار سلیمانی به خواننده نشان دهد.

کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده و نقطه ثقل و کانونی آن از نظر برخی از مخاطبان، حماسه‌آفرینی‌های شهید در سوریه و مبارزه با داعش است. این فتنه توطئه‌ای آمریکایی با بهره‌گیری از سلفی‌های تندرو بود که قرار بود نظم و امنیت بسیاری از کشور‌های خاورمیانه را به خطر بیاندازد، اما با راهبری سردار سلیمانی یکی یکی مناطق تصرف شده باز پس گرفته می‌شوند و امنیت دوباره به سوریه و عراق بازمی‌گردد.

در بخش پایانی کتاب نیز وصیت نامه سردار و نقطه نظرات بزرگان سپاه و سیاست پیرامون شخصیت ایشان آورده شده و خاطرات کوتاهی از سیره عملی سردار که نشان دهنده تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر ایشان است ترسیم گشته است. انتشارات خط مقدم چاپ دوازدهم این اثر را در نمایشگاه امسال عرضه کرده است.

خاطراتی از شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان یک رفیق ۴۰ ساله

کتاب «حاج قاسمی که من می‌شناسم» از جمله آثاری است که با محوریت خاطراتی از شهید سپهبد قاسم سلیمانی همزمان با دومین سالروز شهادت این شهید عزیز منتشر شده است. کتاب که به قلم سعید علامیان تدوین و توسط انتشارات خط مقدم منتشر شده، روایتگر خاطرات حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیرازی از شهید سلیمانی در طول ۴۰ سال رفاقت و همراهی است.

کتاب تلاش دارد از زاویه نگاه یک دوست و همراه، زندگی و خلقیات شهید سلیمانی را به تصویر بکشد. تفاوت اصلی کتاب با دیگر آثاری که پیش از این منتشر شده‌اند، در رابطه نزدیک و همراهی چندین‌ساله راوی با شهید سلیمانی است؛ دوستی که در کتاب چنین توصیف شده است: «سال ۶۱ در حمیدیه اهواز، شروع دوستی رقم خورد. قاسم سلیمانی، فرمانده تیپ ثارالله، سخنران بود و علی شیرازی، روحانی گردان شهید باهنر، شنونده، همان‌جا عشق حاج‌قاسم به دلش نشست. فروردین ۶۵ دوستی شکل همکاری به خود گرفت و حاج‌قاسم، مسئولیت تبلیغات لشکر را به علی شیرازی سپرد. پس از جنگ همراهی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۰ به‌خواست سردار سلیمانی، علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس شد و هشت سال در پرفراز و نشیب‌ترین روز‌های جبهه مقاومت با حاج قاسم همراه ماند».

این کتاب با استقبال مخاطبان بار‌ها تجدید چاپ شده و در حال حاضر چاپ ۲۸۷ این اثر در دسترس است.

"سیمای سلیمانی"، "شاخه‌های مکتب شهید سلیمانی"، "داغ دلربا"، "مکتب حاج قاسم" و "رقص جولان بر سر میدان" از دیگر عناوین این انتشارات است که با نگاهی به زندگی، منش اخلاقی و فعالیت‌ها و مجاهدت‌های ایشان نوشته و منتشر شده‌اند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خردادماه برپاست.