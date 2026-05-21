میدان‌های حضور حماسه به صحنه‌های زیبای پیوند و آغاز زندگی مشترک جوانان تبدیل شده ؛جایی که جوان‌ها تصمیم گرفتند زندگی‌شان را زیر سایه پرچم آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ اجتماع مردمی حمایت ازانقلاب، رهبری ووطن در کرمان با حال و هوایی متفاوت برگزار شد. ؛ جایی که شادی آغاز زندگی مشترک چند زوج جوان، با همراهی و حمایت تجمع کنندگان رقم خورد.

در تجمعات شبانه، زوج جوان های به مناسبت هفته ازدواج و هفته ملی جمعیت به خانه بخت رفتند .

حاضران در این مراسم تأکید کردند: «تبدیل میدان‌های حضور به بستر آغاز زندگی مشترک، نشان‌دهنده گفتمان امید، جوانی جمعیت و مقاومت فعال در برابر جنگ نرم دشمن است.»