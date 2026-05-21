فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح ضربتی برخورد با مراکز غیرمجاز ضایعاتی خبر داد و گفت: در این عملیات، ۳۷ نفر از خریداران اموال مسروقه دستگیر و بیش از یک و نیم تن سیم و کابل سرقتی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۳۷ مالخر اموال مسروقه و پلمب ۱۱ واحد ضایعاتی متخلف در اجرای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز خرید ضایعات خبر داد.

علیزاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام بازدید از ۳۰۹ واحد صنفی ضایعاتی در سطح حوزه استحفاظی، به ۷۲ واحد اخطاریه صادر کردند.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، ۱۱ واحد ضایعاتی که مرتکب فعالیت مجرمانه شده بودند، برابر دستور مقام قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۷ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و همچنین یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم سیم و کابل سرقتی کشف و ضبط شد.