نمایشگاه ویژهای برای نمایش جنایات کشورهای استکباری و همچنین رسواییهای جنسی مقامات غربی با عنوان «جزیره گناه» در غرب شهر کابل برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، این نمایشگاه که به میزبانی «بنیاد پیامبر اعظم» برگزار شد، ۱۲ غرفه با عناوینی از جمله «قدرت و سلطه، امنیت یا کنترل»، «مداخلات از شعار تا واقعیت»، «افغانستان، بیست سال یک پرسش»، «پروندههای پنهان، عدالت یا نمایش»، «آموزش زیر آتش»، «غیرنظامیان، قربانیان خط مقدم» و «کادر بهداشتی در دل بحران» برپای شد.
در این غرفهها عمدتا تجاوزهای کشورهای استعمارگر، جنگ، بحران و درگیری، کشتار غیر نظامیان و همچنین رسوایی پرونده «اپستین» و آلودگی برخی چهرههای شناخته شده سیاسی غرب در این پرونده به نمایش در آمد.
یکی از برجستهترین بخشهای این نمایشگاه، حضور نوجوانان و کودکانی بود که تصاویر شهدای مدرسه میناب در ایران و نیز تصویر نوه شهیده امام شهید خامنهای (ره) را در دست داشتند. این تصاویر فضای نمایشگاه را به صحنهای از اندوه، همدردی و اعتراض تبدیل کرده بود.
شرکت کنندگان با حمل این تصاویر، حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کشتار کودکان بی گناه را محکوم کرده و این اقدامات را مغایر با اصول انسانی، قوانین بینالمللی و ارزشهای اخلاقی دانستند. شماری از نوجوانان تأکید کردند جنایت علیه کودکان و دانش آموزان بیگناه را فراموش نخواهند کرد و از حرمت و خون شهدا دفاع خواهند کرد.
مسئولان بنیاد پیامبر اعظم (ص) هدف از برگزاری این برنامه را آگاهی دهی، بیدار سازی نسل جوان و بازتاب دردها و رنجهای ملتهای مظلوم عنوان کردند.