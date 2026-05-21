به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، این نمایشگاه که به میزبانی «بنیاد پیامبر اعظم» برگزار شد، ۱۲ غرفه با عناوینی از جمله «قدرت و سلطه، امنیت یا کنترل»، «مداخلات از شعار تا واقعیت»، «افغانستان، بیست سال یک پرسش»، «پرونده‌های پنهان، عدالت یا نمایش»، «آموزش زیر آتش»، «غیرنظامیان، قربانیان خط مقدم» و «کادر بهداشتی در دل بحران» برپای شد.

در این غرفه‌ها عمدتا تجاوز‌های کشور‌های استعمارگر، جنگ، بحران و درگیری، کشتار غیر نظامیان و همچنین رسوایی پرونده «اپستین» و آلودگی برخی چهره‌های شناخته شده سیاسی غرب در این پرونده به نمایش در آمد.

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این نمایشگاه، حضور نوجوانان و کودکانی بود که تصاویر شهدای مدرسه میناب در ایران و نیز تصویر نوه شهیده امام شهید خامنه‌ای (ره) را در دست داشتند. این تصاویر فضای نمایشگاه را به صحنه‌ای از اندوه، همدردی و اعتراض تبدیل کرده بود.

شرکت کنندگان با حمل این تصاویر، حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کشتار کودکان بی گناه را محکوم کرده و این اقدامات را مغایر با اصول انسانی، قوانین بین‌المللی و ارزش‌های اخلاقی دانستند. شماری از نوجوانان تأکید کردند جنایت علیه کودکان و دانش آموزان بی‌گناه را فراموش نخواهند کرد و از حرمت و خون شهدا دفاع خواهند کرد.

مسئولان بنیاد پیامبر اعظم (ص) هدف از برگزاری این برنامه را آگاهی دهی، بیدار سازی نسل جوان و بازتاب درد‌ها و رنج‌های ملت‌های مظلوم عنوان کردند.