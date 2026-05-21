سالانه بیش از ۶۰۰ بیمار نیازمند به عضو، در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به زندگی باز میگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، پیوند عضو، راهی علمی برای بازگرداندن بیماران نیازمند به عضو به زندگی عادی است.
بیماران زیادی از جمله نیمی از بیماران نیازمند به کبد، در انتظار دریافت عضو، چشم از جهان فرو میبندند.
این در حالی است که هر سال ۲۰ هزار نفر مرگ مغزی میشوند که در صورت اهدای عضو، میتوانند به بیماران نیازمند به عضو، زندگی دوباره ببخشند.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا شیرا از سال ۱۳۹۶ با تخصص پیوند عضو، کار خود را آغاز کرد و سالانه در این بیمارستان، برای ۶۰۰ بیمار نیازمند، پیوند عضو انجام میشود.
این بیمارستان نه تنها مرکز انجام عملهای پیوند عضو در زمینه کبد، قلب، کلیه، پانکراس و روده است، بلکه اعمال پیچیده در زمینه درمان سرطان، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و دیگر اعمال جراحی عمومی نیز در این مرکز درمانی انجام میپذیرد.
هم اکنون این مرکز به عنوان فعالترین مرکز پیوند کبد در دنیا شناخته شود.