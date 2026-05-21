مدیرکل حفظ آثار ایلام از برگزاری ۳۵ برنامه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ علی مرغزاری در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حاشیه اجتماع شبانه مردم ایلام برگزار شد؛ در تشریح برنامههای بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر؛ از برگزاری حدود ۳۵ عنوان برنامه در سطح مساجد، محلات، پایگاههای مقاومت، ادارات و معابر عمومی استان خبر داد و گفت: غبارروبی گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، رونمایی از آثار مکتوب در حوزه دفاع مقدس، برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری و برگزاری نشستهای تبیینی با روایتگری راویان دفاع مقدس را از جمله این برنامهها است.
وی همچنین به چهارم خرداد، سالروز مقاومت مردم سرافراز دزفول اشاره کرد و افزود: همه دستگاهها و نهادهای استان موظف به برگزاری شایسته این مناسبتها هستند و امید است با حضور پرشور مردم، ضمن تجلیل از حماسههای گذشته، توطئههای دشمنان نیز خنثی شود.
مرغزاری با تاکید بر گفتمان راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خرمشهرها در پیش است، اظهار کرد: این نگاه به ما میگوید که با الگوگیری از مقاومت باشکوه و عزتمندانه خرمشهر؛ بر تمامی موانع و مشکلات فائق آییم.
وی سوم خرداد را نماد ایستادگی، ایثار و پیروزی عنوان کرد و گفت: این روز بزرگ با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و ارزشی در سراسر استان گرامی داشته میشود.
مرغزاری با ادای احترام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای عملیات بیتالمقدس و آزادی خرمشهر، تصریح کرد: سوم خرداد یادآور حماسه مردان بزرگی است که با نثار خون پاک خود، افتخاری جاودانه را در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی رقم زدند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام، همدلی و هماهنگی سپاه، ارتش و نیروهای مردمی را از وجوه تمایز عملیات فتح خرمشهر دانست و افزود: این پیروزی نشان داد که اخلاص، توکل بر خداوند متعال و مجاهدت خالصانه، همواره یاری الهی را به همراه دارد.
خرمشهر قهرمان پس از ۵۷۵ روز اشغال به دست رژیم بعث عراق؛ سرانجام به همت رزمندگان اسلام آزاد شد.
همچنین؛ اجتماع شبانه مردم ایلام از شامگاه چهارشنبه تا روز جمعه با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت؛ به ویژه حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان وی شبها در حال برگزاری است.