به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، مراسم نهال کاری به یاد شهدای جنگ رمضان در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در این مراسم که با حضور استاندار همدان و اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان برگزار شد، استاندار همدان بر حفظ منابع طبیعی و فضای سبز تاکید کرد و گفت: پاسداشت طبیعت در آموزه‌های دینی ما مورد تاکید قرار گرفته است.

حمید ملانوری‌شمسی درخت را نماد امید و زندگی و ترویج فرهنگ درختکاری را در بین عموم مردم ضروری دانست.

او با اشاره به اهمیت نهال کاری از دیدگاه رهبر شهید امام سیدعلی خامنه‌ای و همچنین رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، تصریح کرد: باید فرهنگ پاسداشت طبیعت و نهال کاری را ترویج کنیم و آن را در جامعه نهادینه کنیم.