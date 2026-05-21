استاندار البرز در جلسه بررسی روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ رمضان بر لزوم تسریع در فرآیند بازسازی، حضور میدانی مدیران و حمایت همهجانبه از آسیبدیدگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مجتبی عبداللهی در این نشست با اشاره به حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی، خواستار رسیدگی ویژه به مردم استان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و نیروهای جهادی برای جبران خسارات شد.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازیها و رفع دغدغههای مردم، دستورات ویژهای را برای حضور میدانی مدیران، تسهیل روند اسکان و تأمین لوازم منزل آسیبدیدگان صادر کرد و از مسئولان خواست تا با رویکردی جهادی و دلسوزانه، آسیبدیدگان را، چون خانواده خود بدانند.
او با ابراز تأسف شدید از اقدامات خصمانه دشمن و وارد آمدن خسارت به منازل مردم، تأکید کرد: ما این حملات را محکوم میکنیم و وظیفه اصلی ما این است که به سرعت برای جبران خسارات وارده به مردم شریف استان البرز اقدام کنیم.
عبداللهی در همین راستا خطاب به مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت: مدیرکل بنیاد مسکن استان باید در تمامی شهرهای استان حضور فعال و میدانی داشته باشند و از نزدیک پاسخگوی مردم عزیز و پیگیر مشکلات آنها باشند. این حضور صرفاً اداری نباید باشد، بلکه باید با رویکرد حل مسئله و ارائه راهکارهای عملیاتی همراه باشد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی شهرداریها، به ویژه در کلانشهر کرج تأکید کرد و افزود: شهرداری کرج نیز باید نیروهای خود را در مناطق آسیبدیده مستقر کند و به صورت ویژه پاسخگوی نیازهای مردم و پیگیری روند بازسازیها باشد.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه روند بازسازیها باید با سرعت بیشتری پیش برود و هیچگونه تعللی در این زمینه پذیرفتنی نیست، خواستار نظارت دقیق بر روند اسکان موقت و تأمین لوازم منزل آسیبدیدگان شد: فرمانداریهای سراسر استان موظف هستند که روند اسکان اضطراری، موقت و همچنین تأمین لوازم ضروری منزل برای آسیبدیدگان را به صورت مستمر مورد نظارت و هماهنگی قرار دهند تا هیچ خانوادهای در این شرایط سخت تنها نماند.
عبداللهی بر لزوم گزارشدهی منظم در جلسات تأکید کرد و گفت: مدیران مربوطه در هر جلسه باید گزارشی شفاف و دقیق از روند پیشرفت امور مربوط به بازسازی و خدماترسانی به آسیبدیدگان ارائه دهند. ما به دنبال اقدامات نمایشی نیستیم، بلکه به دنبال نتایج ملموس و رضایت مردم هستیم.
وی در ادامه، از مدیران خواست تا فراتر از چارچوبهای اداری و سازمانی خود عمل کنند و با روحیه جهادی و انقلابی، آسیبدیدگان را همچون اعضای خانواده خود بدانند: اجازه ندهید که مردم حس تنهایی و ناامیدی کنند. ما باید در کنارشان باشیم و تمام توان خود را برای بازگرداندن آرامش و امنیت به زندگی آنها به کار گیریم.
استاندار البرز در پایان بر اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی استان تأکید کرد و اظهار داشت: باید تا جای ممکن از توان داخلی استان، از جمله ظرفیتهای مهندسی، اجرایی و نیروی کار متخصص، بهرهبرداری کنیم. همچنین، باید از ظرفیت نیروهای جهادی، بسیج سازندگی و خیرین عزیز استان نیز نهایت استفاده را در راستای تسریع در بازسازیها و کمک به آسیبدیدگان مبذول داریم.