بهسازی محور قدیم بجنورد – بدرانلو به طول ۵ کیلومتر که به عنوان مسیر جایگزین و پدافندی محور اصلی بجنورد – آشخانه محسوب می‌شود با هدف ارتقای سطح سرویس مناسب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: سال گذشته قرارداد بهسازی بخشی از محور قدیم بجنورد – بدرانلو، به طول ۵ کیلومتر از ۲۷ کیلومتر که به عنوان مسیر جایگزین و پدافندی محور اصلی بجنورد – آشخانه نیز محسوب می‌شود با ۳۴میلیارد تومان اعتبار منعقد شد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات بهسازی ۵ کیلومتر از مسیر مذکور در دست اجراست و امیدواریم با مهیا شدن شرایط مالی و تخصیصات پروژه بتوانیم قسمت‌های دیگر مسیر را هم اجرایی کنیم.

ربانی خاطرنشان کرد: جاده قدیم بجنورد – بدرانلو می‌تواند در شرایط بحرانی و ضروری، جایگزین محور بجنورد – آشخانه باشد و نقش مکمل مهمی در تأمین ایمنی تردد و تسهیل جریان ترافیکی دارد.