محسن رضوانی در دیدار با وزیر ورزش و جوانان، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون ورزش‌های آبی را ارائه کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضوانی رئیس فدراسیون، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان، با دکتر احمد دنیامالی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای برگزار شد، رضوانی گزارشی از آخرین وضعیت تیم‌های ملی، زیرساخت‌های آبی کشور و عملکرد فدراسیون در حوزه‌های قهرمانی و همگانی ارائه کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی همچنین برنامه‌های آتی این فدراسیون در مسیر آماده‌سازی برای مسابقات پیش رو و ارتقای سطح کیفی رشته‌های شنا، شیرجه و واترپلو را تشریح کرد.

دکتر دنیامالی نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت ورزش‌های آبی در سبد مدال‌آوری و توسعه ورزش کشور، رهنمود‌های لازم را جهت پیشبرد اهداف راهبردی این فدراسیون ابلاغ کرد.