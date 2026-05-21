به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در روز ملی اهداء عضو، اعضای بدن یک جوان دچار مرگ مغزی در اقدامی خداپسندانه به بیماران نیازمند اهدا شد.

اکوان پایمرد افزود: این سومین مورد اهدا عضو در سال ۱۴۰۵ است که با رضایت انسان‌دوستانه خانواده مرحوم انجام شد.

وی عنوان کرد: متوفی جوانی ۲۵ ساله بود که متأسفانه به دلیل حادثه تصادف و خونریزی شدید، دچار مرگ مغزی شده بود و پس از تشخیص و تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم پزشکان متخصص و انجام مراحل قانونی با کسب رضایت خانواده، عمل برداشت اعضا انجام شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: کبد و دو کلیه این جوان برای پیوند به بیماران نیازمند، به بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز منتقل شد تا نجات‌بخش جان هم‌وطنانمان باشد.