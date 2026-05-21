دبیر بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه گفت: همایش امسال علاوه بر داوری آثار پژوهشی حوزوی منتشرشده در سال ۱۴۰۴، با دو جایزه ویژه «پیامبر اعظم (ص)» و «اقتصاد مقاومتی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه گفت: همایش امسال علاوه بر داوری آثار پژوهشی حوزوی منتشرشده در سال ۱۴۰۴، با دو جایزه ویژه «پیامبر اعظم (ص)» و «اقتصاد مقاومتی» برگزار می‌شود که برخلاف روال معمول، اختصاصی به حوزویان ندارد و پژوهشگران حوزوی و غیرحوزوی داخل و خارج از کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی افزود: این همایش، مجموعه‌ای متنوع از آثار علمی را در بر می‌گیرد که شامل کتاب‌های پژوهشی، سایر انواع کتاب‌ها، مقالات علمی، رساله‌های سطح چهار و پایان‌نامه‌های دکتری طلاب حوزه‌های علمیه است. به گفته دبیر همایش، هدف اصلی این رویداد، شناسایی، نقد، تحلیل و معرفی آثار برتر پژوهشی در حوزه علوم اسلامی و دینی است.

وی با اشاره به شرط زمانی آثار ورودی تصریح کرد: آثاری که در این دوره ارزیابی می شود، باید در سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند و فرآیند داوری، نقد و تحلیل آنها در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد تا در نهایت، آثار برگزیده برای دریافت عنوان کتاب سال حوزه معرفی شوند.

دبیر بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه با اشاره به پیش‌بینی یک بخش ویژه در این دوره گفت: با توجه به قرار داشتن در بازه زمانی منسوب به هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، یک جایزه ویژه برای آثار مرتبط با پیامبر اعظم (ص) در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این بخش ویژه، آثار منتشرشده در پنج سال گذشته را شامل می‌شود و هم پژوهشگران حوزوی و هم نویسندگان و محققان غیرحوزوی که در این حوزه آثاری نگاشته‌اند، می‌توانند آثار خود را به جشنواره ارائه کنند و در این رقابت علمی شرکت داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به شعار سال و تأکیدات مکرر امام راحل و رهبر شهید بر اقتصاد مقاومتی، از پیش‌بینی «جایزه ویژه اقتصاد مقاومتی» در این دوره خبر داد و گفت: امسال نیز یک جایزه ویژه برای آثاری که با محور اقتصاد مقاومتی نگاشته شده‌اند، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بخش ویژه اقتصاد مقاومتی نیز همانند جایزه پیامبر اعظم (ص)، اختصاصی به حوزویان ندارد و همه پژوهشگران، اعم از حوزوی و غیرحوزوی، می‌توانند آثار خود را در این حوزه ارائه دهند. آثار این بخش نیز مربوط به پنج سال اخیر است و پس از ارزیابی، آثار برتر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه، یکی از نکات مهم این دوره را عمومی شدن جشنواره در بخش جوایز ویژه دانست و گفت: اینکه امسال، جشنواره در برخی بخش‌ها فراتر از حوزه‌های علمیه تعریف شده، می‌تواند فتح بابی برای شکل‌گیری جشنواره‌ای با عنوان «کتاب دین» باشد.

وی افزود: موافقت اصولی این جشنواره در حوزه‌های علمیه شکل گرفته و در صورت تدوین جزئیات، می‌توان در آینده شاهد جشنواره‌ای فراگیر بود که آثار نگاشته‌شده در حوزه دین، اعم از علوم اسلامی، علوم انسانی و حوزه‌های مرتبط را در سطح جغرافیایی ایران ـ و حتی فراتر از آن ـ رصد، ارزیابی و تقدیر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه تأکید کرد: این رصد‌ها و ارزیابی‌ها، علاوه بر قدردانی از پژوهشگران، می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌ها و راهبرد‌های آینده در حوزه پژوهش‌های دینی و همچنین ارتقای اثرگذاری دین در حوزه عمومی جامعه باشد.

دبیر بیست‌وهشتمین همایش کتاب سال حوزه از همه پژوهشگران دعوت کرد آثاری را که در این حوزه‌ها نگاشته‌اند، به دبیرخانه همایش ارسال کنند و افزود: در بیست‌وهشتمین دوره کتاب سال حوزه، جوایز به آثار منتخب و مرغوب اعطا خواهد شد و این همایش، فرصتی برای دیده شدن تلاش‌های علمی و پژوهشی فعالان حوزه دین است.