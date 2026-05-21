عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در عرصههای مختلف، گفت: همانگونه که حضور مردم در میدانهای مختلف موجب تقویت قدرت ملی شده، در حوزه اقتصاد نیز مردمیسازی میتواند به تحقق کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز محبی نجمآبادی با اشاره به نقش برجسته مردمیسازی اقتصاد در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: نقش مردم در جنگ رمضان برجسته بود. مردم همواره نقش کلیدی در حراست از کیان کشور، پرچم ملی و تقویت میدان و دیپلماسی داشتهاند و این حضور، قدرت ویژهای به کشور بخشیده است.
نماینده مردم «سبزوار، جویم و جغتای» در مجلس افزود: مردمی که در عرصههای مختلف چنین اثرگذاری بالایی دارند، بدون تردید در حوزه اقتصاد نیز میتوانند نقشآفرینی تعیینکنندهای داشته باشند و این ظرفیت باید بهدرستی مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به توانمندیهای داخلی و اجرای قوانین مهمی همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، قانون جهش تولید دانشبنیان و سایر قوانین مرتبط با حمایت از تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که طی سالهای گذشته نیز همواره تولید بهعنوان محور اصلی تأکیدات رهبر شهیدمان قرار گرفته بود.
محبی نجمآبادی با اشاره به اهمیت احیای بخش تعاونی ها، در کشور تصریح کرد: تعاونیها بر اساس اصول قانون اساسی، یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور هستند و نقش اساسی آنها بر عهده مردم است؛ از اینرو باید به این بخش توجه ویژهای شود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی سالم تأکید کرد و گفت: بخش خصوصیای که در چارچوب قوانین حرکت میکند، دارای صداقت و مسئولیتپذیری اجتماعی است، باید مورد حمایت جدی قرار گیرد؛ چرا که در نظام جمهوری اسلامی، دولت نقش هدایتگر، ناظر و حامی این بخش را بر عهده دارد.
این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم هدایت صحیح منابع مالی - تسهیلات-، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، هدایت تسهیلات به مسیرهای درست و نظارت بر نحوه مصرف آنهاست؛ اینکه تسهیلات کلان به چه افرادی اختصاص مییابد و میزان پایبندی دریافتکنندگان به تعهداتشان، موضوعی است که باید بهطور جدی مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: نظارت دقیق بر تخصیص اعتبارات و هدایت منابع به سمت تولید، میتواند به تقویت بخش خصوصی سالم و افزایش کارآمدی اقتصادی منجر شود.
محبی نجمآبادی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزههای مختلف گفت: امروز بسیاری از توانمندیهای ایجادشده در کشور، حاصل تلاش واحدهای صنعتی و تولیدی است که توانستهاند پشتیبان مؤثری برای نظام باشند و حتی در حوزههای راهبردی از جمله صنایع دفاعی نیز پیشرفتهای قابل توجهی به ویژه در ایام آتش بس رقم خورده است.
وی در پایان با بیان اینکه مسیر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کاملا برای مسئولین روشن است، تصریح کرد: این سیاستها که در قالب بندهای ۲۴ گانه تبیین شدهاند، نقشه راه روشنی برای کشور ترسیم کردهاند و لازم است تمامی این محورها اگر به قوانین اجرایی تبدیل شده، مورد نظارت دقیق قرار گیرد تا اجرای کامل آنها را شاهد باشیم.