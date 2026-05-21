علیرضا یوسفی پس از درخشش در مسابقات آسیایی و اقدام ارزشمند اهدای مدال خود به شهدای دانش‌آموز میناب، در هشتاد و یکمین اجتماع مردمی قائم‌شهر مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهرستان قائم‌شهر در هشتاد و یکمین شب از اجتماعات پرشور خود، شاهد صحنه‌هایی ناب از قدرشناسی و افتخار بود؛ چرا که مردم غیور این دیار برای استقبال از فرزند برومند خود، علیرضا یوسفی، گرد هم آمدند.

یوسفی که در مسابقات قهرمانی آسیا خوش درخشیده و موفق شده بود رکورد وزنه‌برداری جهان در حرکت دوضرب را به نام خود و ایران ثبت کند، با حضوری متواضعانه در میان همشهریانش، بار دیگر مورد تحسین قرار گرفت.

این قهرمان جوان که با مهار وزنه‌های سنگین، تحسین جهانیان را برانگیخته بود، پس از کسب مدال طلا در اقدامی ستودنی، مدال افتخار خود را به روح بلند شهدای مظلوم دانش‌آموز شهرستان میناب تقدیم کرد.

این حرکت ارزشمند که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و ورزشی کشور داشت، باعث شد تا مراسم استقبال از او در قائم‌شهر رنگ و بویی حماسی و معنوی به خود بگیرد و مردم با شعار‌های انقلابی و اهدای گل، از این روحیه پهلوانی تجلیل کنند.