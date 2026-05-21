رئیس کمیسیون امنیت ملی :برای هر سناریویی آمادهایم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تجربه ایران بیانگر بدعهدی ذاتی و همیشگی آمریکاست، گفت: از همین رو ما برای هر سناریو آماده هستیم.
ابراهیم عزیزی در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی خطاب به امریکا نوشت؛ تجربه ایران بیانگر بدعهدی ذاتی و همیشگی آمریکاست از همین رو ما برای هر سناریو آماده هستیم.
وی افزود: همین حالا هم با وجود بایکوت شدید رسانهای، مردم آمریکا میدانند دولت شان چقدر هزینه و خسارت بر دوش آنها تحمیل کرده است.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دنیا قدرت شگفت انگیز ایران را لمس کرد هرچند هنوز شگفتیهای زیادی مانده است.