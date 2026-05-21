



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تجربه ایران بیانگر بدعهدی ذاتی و همیشگی آمریکاست، گفت: از همین رو ما برای هر سناریو آماده هستیم.

وی افزود: همین حالا هم با وجود بایکوت شدید رسانه‌ای، مردم آمریکا می‌دانند دولت شان چقدر هزینه و خسارت بر دوش آنها تحمیل کرده است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دنیا قدرت شگفت انگیز ایران را لمس کرد هرچند هنوز شگفتی‌های زیادی مانده است.