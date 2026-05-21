نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اخلاص، مردمیبودن و روحیه جهادی شهید رئیسی الگویی ماندگار برای مسئولان نظام اسلامی است و ملت ایران راه خدمت صادقانه را با قدرت ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاجیصادقی در تجمع باشکوه مردم میناب با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، به ویژه شهید جمهور آیتالله سید ابراهیم رئیسی افزود: ملت ایران هرگز مجاهدتها و خدمات صادقانه خادمان واقعی مردم را فراموش نخواهد کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید رئیسی افزود: شهید جمهور با روحیهای مردمی، انقلابی و خستگیناپذیر، تمام ظرفیت خود را برای رفع مشکلات مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی به کار گرفت و همین اخلاص، او را در دل ملت ایران ماندگار کرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: شهدای خدمت با ایثار و فداکاری، معنای واقعی مسئولیتپذیری و خدمت خالصانه را به نمایش گذاشتند و امروز ادامه مسیر آنان وظیفهای ملی و انقلابی است.
حجتالاسلام حاجیصادقی با تأکید بر جایگاه ولایت و رهبری در عبور کشور از توطئهها و بحرانها گفت: ملت ایران با تبعیت از رهبر و حفظ وحدت و انسجام، راه پرافتخار شهدا را ادامه خواهند داد و دشمنان هرگز قادر نخواهند بود خللی در اراده این ملت ایجاد کنند.
وی حضور گسترده و پرشور مردم میناب در این مراسم را نشانه وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب، شهدا و ولایت دانست و افزود: فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت صادقانه، سرمایه بزرگ جمهوری اسلامی ایران است.