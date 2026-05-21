مسئول سازمان بسیج طلاب، اساتید و روحانیون کشور، حضور خودجوش مردم در خیابان‌ها را نشان دهنده استقامت و پایبندی آنها به ارزش‌های اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مسئول سازمان بسیج طلاب، اساتید و روحانیون کشور، در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج اساتید و روحانیون استان بر جهاد تبیین تاکید کردوافزود: جهاد تبیین مستلزم این است که خودمان در ابتدای تبیین شده باشیم و مسئولان مربوط در افزایش بینش وبصیرت جامعه بیش از پیش تلاش کنند.

عباسعلی اینانلو فر از هماهنگی و همبستگی بین طلاب و بسیج روحانیون خبر داد و گفت: مردم به صورت خودجوش در خیابان‌ها حاضر هستند و این نشان دهنده استقامت و پایبندی آنها به ارزش‌های اسلامی است.

بگفته وی : اگر برای این کشور اتفاقی بیفتد، مردم مبعوث می‌شوند و استقامت در این بعثت بسیار مهم است همان‌گونه که در خیابان‌ها در حال حاضر مبعوث شدند.

در این مراسم با تجلیل از خدمات حجت الاسلام علی جعفری ؛حجت السلام محسن رضایی بعنوان مسئول جدید سازمان بسیج اساتید و روحانیون استان معرفی شد.