به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیشب در نشست شورای اداری شهرستان مبارکه، با تبیین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و راهبردی جنگ تحمیلی سوم از شکل‌گیری «ایران جدید» بر پایه وفاق ملی، مقاومت مردمی و بازتعریف جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و تاکید کرد: جهانیان در دوران پساجنگ، برای شناخت ملت مقاوم ایران و تجربه جغرافیای ایستادگی و تمدن، راهی ایران خواهند شد.

سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به تغییر نگاه قدرت‌های جهانی نسبت به ایران افزود: امروز ادبیات و رفتار مقامات جهانی نسبت به ایران تغییر کرده و آنان به این باور رسیده‌اند که قدرت ملی ایران و پشتوانه مردمی نظام، واقعی، عمیق و تعیین‌کننده است.

وی با تاکید بر نقش مردم در تثبیت اقتدار ملی گفت: خیابان تجلی اراده خودجوش ملت برای دفاع از هویت و عزت ملی است و امروز میدان و خیابان مکمل یکدیگرند و دولت نیز خود را پشتیبان مردم می‌داند.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان مبارکه گفت: این شهرستان دارای هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ارزشمند است؛ تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر در مبارکه شناسایی و ۶۵ اثر نیز ثبت ملی شده است که نشان‌دهنده غنای فرهنگی این منطقه است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت انتقال مفاهیم هویت ملی و مقاومت به نسل جوان افزود: باید به فرزندانمان آموزش دهیم که در چه جغرافیایی و در چه مقطع تاریخی زندگی می‌کنند؛ ملتی که در برابر به اصطلاح قدرت‌های جهان ایستاد و دشمن را در گرداب محاسبات اشتباهش گرفتار کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه گردشگری در دوران پساجنگ گفت: ما در آینده با ایران جدیدی مواجه خواهیم شد و مسیر‌های نوین گردشگری در مکران، هرمزگان، خلیج‌فارس، بوشهر و خوزستان فعال خواهد شد و گردشگری مقاومت و تمدن، افق تازه‌ای را پیش روی صنعت گردشگری ایران قرار خواهد داد.

او تاکید کرد: جهانیان می‌خواهند بدانند این ملت چگونه در برابر فشار‌های سنگین ایستادگی کرد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی ساخت. ایرانِ پساجنگ، تصویر تازه‌ای از اقتدار، فرهنگ، تمدن و مقاومت را به جهان ارائه خواهد کرد.

صالحی‌امیری همچنین وعده داد مطالبات و مسائل مطرح‌شده از سوی مدیران و مسئولان شهرستان مبارکه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح دولت پیگیری شود.

پیش از برگزاری این نشست، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از خانه صنایع‌دستی شهرستان مبارکه بازدید کرد و در دیدار با هنرمندان و فعالان این حوزه، بر حمایت از ظرفیت‌های بومی و تقویت اقتصاد هویت‌محور در منطقه تاکید کرد.