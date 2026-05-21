آئین تجلیل از فعالان و پیشکسوتان عرصه روابط عمومی و ارتباطات استان سمنان با عنوان همایش بر مدار امید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: واقعیت فعالیت یک دستگاه باید به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم از فعالیت مسئولان آگاه شوند.

وی افزود: دشمن میخواهد ایمان امید اعتماد اراده و اقتدار و اتحاد ما را با رسانه‌های خودشان بگیرند و ما نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیافتد و این مهم با اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: باید خط مقابل دشمن را محکم و استوار نگه داریم و روابط عمومی‌ها در این زمینه نقش بسزایی دارند.

معماری رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: اگر اقتصاد به سرمایه مالی نیاز دارد حکمرانی هم نیازمند اخبار صحیح امید و ارامش است که باید به آن توجه کنیم

سردار شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان هم گفت: اگر پیروزی‌های نیرو‌های مسلح به مردم نشان داده نشود در بین غبار اخبار دروغ دشمن گم خواهد شد و هر خبر صادقانه شما یک ضربه به دشمن است.

براری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: روابط عمومی‌ها بازوی فکری رسانه‌ای و اجتماعی هستند که علاوه بر اطلاع رسانی باید جهاد تبیین هم داشته باشند

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روابط عمومی‌های خلاق و هوشمند هستیم که در مسیر امیدافرینی و همدلی خدمت کنند.

حسین رومینا مدیر کل روابط عمومی و تشریفات بین الملل استانداری سمنان هم گفت: هدف از برگزاری این همایش تجلیل از فعالین عرصه روابط عمومی‌ها و فعالین قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی است

وی افزود: یکی دیگر از اهداف این همایش برقراری حلقه ارتباطی بین روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها است تا بتوانیم عملکرد دستگاه‌ها را به اطلاع مردم برسانیم.

در پایان مراسم از روابط عمومی‌های برتر تجلیل شد.