بازار سهام در دومین روز بازگشایی پس از جنگ تحمیلی رمضان، با رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص کل و افزایش اقبال سهامداران، بار دیگر روندی مثبت را تجربه کرد.
رضا جهانبین در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، در خصوص روند بازار سهام اظهار کرد: بازار سهام در دومین روز بازگشایی پس از جنگ تحمیلی رمضان، همانند روز گذشته با روندی مثبت همراه بود؛ بهطوریکه شاخص کل بورس با رشد ۴۴ هزار و ۷۸۹ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۶۷ واحد رسید.
رئیس اداره مدلسازی و توسعه روشهای نظارتی سازمان بورس افزود: روز چهارشنبه نیز همانند روز گذشته شاهد اقبال سهامداران به بازار سهام بودیم، به نحوی که خالص ارزش خرید سهامداران به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسید.
جهانبین با اشاره به ارزش معاملات بازار گفت: مجموع ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در بورس و فرابورس به ۱۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده تداوم تحرک و پویایی بازار است.
رئیس اداره مدلسازی و توسعه روشهای نظارتی سازمان بورس در ادامه گفت: در پایان معاملات امروز حدود ۷۸ درصد نمادها با قیمت مثبت و ۲۲ درصد نمادها با قیمت منفی نسبت به روز گذشته به کار خود پایان دادند.
وی همچنین اظهار کرد: نمادهای فملی، شپنا و وبملت از جمله نمادهایی بودند که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.