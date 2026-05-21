یک شرکت هواپیمایی ایرانی، فعالیت خود را در مسیر ایران- افغانستان آغاز کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، شرکت هوایی ایرانی «ساها» پروازهای مستقیم خود را میان شهرهای مزارشریف (مرکز استان بلخ) و مشهد آغاز کرده است.
مسئولان این شرکت گفتهاند در نخستین پرواز، ۱۳۵ مسافر بین دو شهر منتقل شدند.
پروازهای این شرکت هواپیمایی ایرانیها قرار است هفته ای یک بار انجام شود. آغاز این خط هوایی جدید میتواند به تسهیل رفت و آمد زائران، تجار و شهروندان دو کشور کمک کند و زمینه ساز گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شود.
در حال حاضر، ۱۲ شرکت هواپیمایی (۱۰ شرکت بینالمللی و ۲ شرکت داخلی) به صورت منظم در افغانستان فعالیت میکنند.
ماهان ایر، ایران ایر، کیش ایر، ایران ایرتور، ساها و معراج، شرکتهای ایرانی هستند که در مسیر ایران و افغانستان فعالیت میکنند.