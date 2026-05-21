راه اندازی دفتر مشترک صنعت نفت در دانشگاه آزاد گچساران
دفتر مشترک صنعت نفت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و کارگاه تعمیرات تخصصی تجهیزات صنعتی این دانشگاه راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با اشاره به ظرفیتهای بزرگ نفتی و صنعتی گچساران گفت: گچساران دومین میدان نفتی کشور را در اختیار دارد و سهم قابلتوجهی در تولید نفت و گاز ایران ایفا میکند؛ بنابراین دانشگاهی که بر چنین خاک ارزشمندی قرارگرفته نباید فقیر و منزوی باشد.
زریر صالحپور بابیان اینکه «حلقه گمشده میان دانشگاه و صنعت باید پیدا شود»، افزود: مهمترین بسته کاری سند تحول دانشگاه آزاد، ارتباط صنعت و دانشگاه است؛ چراکه دانشگاه بدون ایفای نقش در جامعه، صرفاً به یک مدرسه آموزشی تبدیل میشود.
صالحپور ادامه داد: دانشگاه آزاد گچساران ازنظر زیرساختهای انسانی، فنی و تخصصی غنی است و اساتید برجستهای در حوزههای نفت، شیمی، صنایع و علوم انسانی در اختیار دارد، اما این ظرفیتها باید به صنعت متصل شوند.
وی با اشاره به افزایش جذب دانشجو در دانشگاه آزاد گچساران گفت: این دانشگاه اکنون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو دارد و روند جذب دانشجو نیز تصاعدی است؛ بنابراین باید این ظرفیت علمی در خدمت مردم و صنعت منطقه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد استان همچنین از مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران خواست تا از ظرفیت کارگاه تخصصی افتتاحشده و دفتر مشترک صنعت و دانشگاه حمایت عملیاتی کند و افزود: دانشگاه آماده ارائه خدمات تخصصی، تعمیراتی، پژوهشی و مشاورهای به صنعت نفت است.
علی حافظینیا مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران نیز در این آیین با اشاره به سابقه تحصیل خود در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اعتقاد راسخ دارم که با کمک دانشگاه میتوان صنعت را بهتر اداره کرد و امروز یکی از بهترین روزهای دوران مدیریتی من است؛ چراکه ارتباط واقعی میان صنعت و دانشگاه در حال شکلگیری است.
وی با اشاره به تجربیات موفق همکاری صنعت نفت با دانشگاه آزاد افزود: برخی طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاه آزاد، از جمله طرح مربوط به چاههای آب، از موفقترین طرحهای شرکت بوده و حتی در ارزیابیهای بهرهوری مناطق نفتخیز جنوب اثرگذار بوده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران ادامه داد: امروز صنعت نفت به خاطر جنگ تحمیلی سوم در شرایط بسیار سخت و پیچیدهای قرار دارد و حفظ تولید به یک «معجزه» تبدیل شده است؛ از همین رو دانشگاهها میتوانند با دانش فنی خود در حل مشکلات تخصصی صنعت نقشآفرین باشند.
حافظینیا با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین تجهیزات، پسابهای صنعتی، رسوبات، مبدلها و تعمیرات تخصصی اضافه کرد: دانشگاه آزاد گچساران ظرفیت بالایی در رشتههای مهندسی شیمی، پالایش، مکانیک و صنایع دارد و میتواند در بسیاری از این حوزهها به صنعت نفت کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت فعال نگه داشتن کارگاههای تخصصی دانشگاه تأکید کرد و گفت: اگر این کارگاهها فعال شوند، دانشجویان با مهارت عملی وارد صنعت خواهند شد و این مسئله به نفع صنعت نفت نیز خواهد بود.
امین محمدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گچساران نیز با اشاره به رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دانشگاه آزاد در سالهای اخیر با تکیه بر سند تحول و تعالی، مسیر تازهای را آغاز کرده و امروز مأموریت اصلی دانشگاه، حل مسائل جامعه و ارتباط مؤثر با صنعت است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان یک نهاد علمی باسابقه، اکنون وارد دهه پنجم فعالیت خود شده است.
محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری با صنعت نفت گفت: امروز میخواهیم ارتباط دانشگاه با صنایع فعال، بهویژه صنعت نفت، شکل واقعی و عملیاتی به خود بگیرد و این همکاری منشأ خیر و برکت برای گچساران باشد.