به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی اخ‌الصنایع با اشاره به رسیدگی کامل به ۴۶۳ واحد آسیب‌دیده در سطوح مختلف خسارت اظهار داشت: تمامی واحد‌ها در سه سطح «نیازمند تعمیر»، «بازسازی» و «نوسازی» ارزیابی و تعیین‌تکلیف شدند و فرآیند جبران خسارت آنها به پایان رسیده است.

وی افزود: مدیریت شهری با اجرای یک برنامه گسترده حمایتی و طبقه‌بندی دقیق خسارت‌ها، اقدامات لازم را در سه محور اصلی شامل «تعمیرات فیزیکی»، «پرداخت مستقیم خسارت» و «ارائه تسهیلات و بن‌های حمایتی» به انجام رساند. بر همین اساس، بخش عمده‌ای از واحد‌های نیازمند تعمیر و بازسازی، به‌طور کامل مرمت و خسارت آنها جبران شده است.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: برای واحد‌هایی که نیازمند نوسازی اساسی هستند پروانه‌های شهرسازی صادر و ساخت واحد‌های جدید آغاز شده است.

اخ‌الصنایع همچنین با اشاره به بسته‌های حمایتی شهرداری گفت: در حوزه حمایت‌های مالی، مبالغ قابل‌توجهی در قالب کمک‌های نقدی، بن‌های خرید کالا و سایر تسهیلات حمایتی به مالکان و مستأجران آسیب‌دیده اختصاص یافته تا روند بازگشت شهروندان به شرایط عادی زندگی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری، تأمین آرامش، امنیت اقتصادی و تسریع در بازگشت زندگی عادی به محلات آسیب‌دیده بوده و تمامی ظرفیت‌های اجرایی منطقه برای تحقق این هدف به‌کار گرفته شده است.