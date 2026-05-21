پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۱۰ تهران از پایان کامل عملیات جبران خسارت، تعمیر و تعیینتکلیف تمامی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی اخالصنایع با اشاره به رسیدگی کامل به ۴۶۳ واحد آسیبدیده در سطوح مختلف خسارت اظهار داشت: تمامی واحدها در سه سطح «نیازمند تعمیر»، «بازسازی» و «نوسازی» ارزیابی و تعیینتکلیف شدند و فرآیند جبران خسارت آنها به پایان رسیده است.
وی افزود: مدیریت شهری با اجرای یک برنامه گسترده حمایتی و طبقهبندی دقیق خسارتها، اقدامات لازم را در سه محور اصلی شامل «تعمیرات فیزیکی»، «پرداخت مستقیم خسارت» و «ارائه تسهیلات و بنهای حمایتی» به انجام رساند. بر همین اساس، بخش عمدهای از واحدهای نیازمند تعمیر و بازسازی، بهطور کامل مرمت و خسارت آنها جبران شده است.
شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: برای واحدهایی که نیازمند نوسازی اساسی هستند پروانههای شهرسازی صادر و ساخت واحدهای جدید آغاز شده است.
اخالصنایع همچنین با اشاره به بستههای حمایتی شهرداری گفت: در حوزه حمایتهای مالی، مبالغ قابلتوجهی در قالب کمکهای نقدی، بنهای خرید کالا و سایر تسهیلات حمایتی به مالکان و مستأجران آسیبدیده اختصاص یافته تا روند بازگشت شهروندان به شرایط عادی زندگی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری، تأمین آرامش، امنیت اقتصادی و تسریع در بازگشت زندگی عادی به محلات آسیبدیده بوده و تمامی ظرفیتهای اجرایی منطقه برای تحقق این هدف بهکار گرفته شده است.