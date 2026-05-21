در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین رایگان به حدود ۲ هزار و ۴۹۷ خانواده در آذربایجان غربی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش جوانی جمعیت برای ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی، اراضی تامین و تخصیص یافته و در تلاش هستیم برای باقی متقاضیان نیز اقدامات لازم انجام گیرد.
پیمان آرامون همچنین از اعطای زمین به خانواده دارای فرزند ۳ قلو خبر داد و افزود: در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده دارای فرزند ۳ قلو زمین رایگان واگذار میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار داشت: درهمین راستا به متقاضیان واجد شرایط دارای ۳ فرزند و بالاتر که مراحل پالایش و تکمیل پرونده آنان به اتمام رسیده زمین رایگان اختصاص مییابد.
وی اضافه کرد: تخصیص زمین رایگان به طرح جوانی جمعیت در آذربایجانغربی نیز در حال انجام است.