به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در آستانه عید غدیر خم، نمایشگاه هنر‌های تجسمی در خرمشهر افتتاح شد.

این نمایشگاه در قالب برنامه فرهنگی سالانه «غدیر الثقافی» برگزار می‌شود و هنرمندانی از استان خوزستان در آن حضور دارند.

در این نمایشگاه، آثاری با مضامین مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی به نمایش درآمده است.

از شهدای مدرسه میناب تا صحنه‌هایی از ایستادگی در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی، بخشی از موضوعات این آثار را تشکیل می‌دهد.

هنرمندان حاضر در این رویداد با خلق آثاری در رشته‌های خطاطی، نقاشی و طراحی، جلوه‌ای از تلفیق هنر و مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند.

گفتنی است «غدیر الثقافی» هر ساله در آستانه عید غدیر خم در شهرستان خرمشهر با برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار می‌شود و نمایشگاه هنر‌های تجسمی یکی از بخش‌های آن است.