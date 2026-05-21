آثاری با موضوع شهدای مدرسه میناب و مقاومت در برابر دشمن صهیونی-آمریکایی در معرض دید عموم قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در آستانه عید غدیر خم، نمایشگاه هنرهای تجسمی در خرمشهر افتتاح شد.
این نمایشگاه در قالب برنامه فرهنگی سالانه «غدیر الثقافی» برگزار میشود و هنرمندانی از استان خوزستان در آن حضور دارند.
در این نمایشگاه، آثاری با مضامین مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی به نمایش درآمده است.
از شهدای مدرسه میناب تا صحنههایی از ایستادگی در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی، بخشی از موضوعات این آثار را تشکیل میدهد.
هنرمندان حاضر در این رویداد با خلق آثاری در رشتههای خطاطی، نقاشی و طراحی، جلوهای از تلفیق هنر و مقاومت را به نمایش گذاشتهاند.
گفتنی است «غدیر الثقافی» هر ساله در آستانه عید غدیر خم در شهرستان خرمشهر با برنامههای متنوع فرهنگی برگزار میشود و نمایشگاه هنرهای تجسمی یکی از بخشهای آن است.