پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: فرایند سنجش و ارزشیابی دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم با اعلام استانداری فارس از ۹ خردادماه بهصورت غیرحضوری و بر اساس برنامه اعلامی هر مدرسه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرایند سنجش و ارزشیابی دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم با اعلام استانداری فارس از ۹ خردادماه بهصورت غیرحضوری و بر اساس برنامه اعلامی هر مدرسه برگزار خواهد شد.
محسن کلاری اظهار کرد: دردوره ابتدایی و در پایههای از اول تا ششم، نتیجه ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس شواهد و مستندات فعالیت دانش آموزان است و این نتایج از نهم خرداد ماه به تدریج در کارنامه دانش آموزان ثبت خواهد شد.
کلاری افزود:با توجه به شرایط موجود، امتحانات نهایی در پایههای یازدهم و دوازدهم فعلاً به تعویق افتاده است و زمان دقیق برگزاری آنها پس از عادی شدن شرایط از طریق وزارت آموزش وپرورش اعلام خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: درصورت عادی شدن وضعیت، آموزش و پرورش حدود ۱۵ روز پس از اعلام شرایط عادی، زمان برگزاری امتحانات نهایی را اعلام و مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.