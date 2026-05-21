به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرایند سنجش و ارزشیابی دانش آموزان پایه‌های هفتم تا دهم با اعلام استانداری فارس از ۹ خردادماه به‌صورت غیرحضوری و بر اساس برنامه اعلامی هر مدرسه برگزار خواهد شد.

محسن کلاری اظهار کرد: دردوره ابتدایی و در پایه‌های از اول تا ششم، نتیجه ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس شواهد و مستندات فعالیت دانش آموزان است و این نتایج از نهم خرداد ماه به تدریج در کارنامه دانش آموزان ثبت خواهد شد.



کلاری افزود:با توجه به شرایط موجود، امتحانات نهایی در پایه‌های یازدهم و دوازدهم فعلاً به تعویق افتاده است و زمان دقیق برگزاری آنها پس از عادی شدن شرایط از طریق وزارت آموزش وپرورش اعلام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: درصورت عادی شدن وضعیت، آموزش و پرورش حدود ۱۵ روز پس از اعلام شرایط عادی، زمان برگزاری امتحانات نهایی را اعلام و مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.