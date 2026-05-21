به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️احسان حدادی در حاشیه برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیات دو و میدانی استان سمنان گفت: شمار بیمه شدگان ورزشکاران این رشته در کشور، ۲۱ هزار نفر هستند که تا سال آینده، ۱۵۰ هزار نفر از دو و میدانی کاران، تحت پوشش بیمه‌ای قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی فدراسیون دومیدانی برای آمادگی حضور ورزشکاران در مسابقات آسیایی ناگویا خبر داد.

به گفته حدادی مسابقات جایزه بزرگ بندر ترکمن از پنج شنبه این هفته در این شهر برگزار خواهد شد.

محمدرضا باباخانیان رئیس جدید هیات دو و میدانی استان سمنان مهم‌ترین برنامه خود را استعداد یابی در این رشته ورزشی در استان دانست.

تقویت زیرساخت‌ها، برگزاری اردو‌های تیم ملی و میزبانی مسابقات کشوری از دیگر برنامه‌های ذکر شده رئیس هیات دو و میدانی استان سمنان است.