هوای مناطق مختلف استان قزوین، از بعد از ظهر امروز تا بامداد فردا جمعه، ناپایدار است؛ این ناپایداری با بارش‌های پراکنده و رعد و برق در برخی مناطق همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، هواشناسی اعلام کرد با توجه به عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه، در این مدت شاهد افزایش ابر در بعضی ساعات، بارش‌های رگباری، رعد و برق، و وزش باد‌های شدید لحظه‌ای خواهیم بود.

همچنین برای مناطق مستعد، احتمال ریزش تگرگ پیش‌بینی شده است.

با توجه به رشد ابر‌های همرفتی در فصل بهار، ممکن است ناپایداری‌ها به صورت محلی از شدت و میزان بیشتری برخوردار باشند.

از بعد از ظهر فردا تا اوایل هفته آینده، جو استان به تدریج و به نسبت پایدار خواهد بود.