پخش زنده
امروز: -
همزمان با هشدارها درباره احتمال وقوع «النینوی گودزیلا» در جنوب شرق آسیا، نگرانیها نسبت به تشدید آتشسوزی جنگلها و زمینهای پیت زار در منطقه افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، تنها در اندونزی تا فوریه ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین دچار حریق شده که حدود ۲۰ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ آن هم در حالی که فصل خشک هنوز بهطور کامل آغاز نشده است.
کارشناسان میگویند اگرچه گرمایش زمین و خشکسالی نقش مهمی در گسترش آتشسوزیها دارند، اما ریشه اصلی بحران به تخریب گسترده جنگلها، خشک شدن پیتزارها و توسعه مزارع صنعتی بازمیگردد. به گفته آنان، مهدود گستردهای که هر سال اندونزی، مالزی و سنگاپور را دربر میگیرد، تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه نتیجه سیاستهای اقتصادی و ضعف مدیریت منابع طبیعی است.
بررسیهای ماهوارهای نشان میدهد بخش قابل توجهی از آتشسوزیها در محدوده یا اطراف امتیازهای صنعتی و شرکتهای بزرگ رخ میدهد، هرچند در بسیاری موارد کشاورزان خُرد عامل اصلی معرفی میشوند. تحلیلگران معتقدند اقداماتی مانند ممنوعیت آتشزدن زمین یا عملیات اطفای حریق، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارتی، نمیتواند مانع تکرار بحران شود.
در همین حال، تلاشهای دولت اندونزی برای احیای میلیونها هکتار از پیتزارهای تخریبشده نیز بهدلیل گستردگی آسیبها و ضعف اجرای محلی با چالش روبهرو شده است.
کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که عوامل ساختاری و منافع اقتصادی پشت تخریب جنگلها تغییر نکند، جنوب شرق آسیا همچنان با چرخه تکرار شونده دود، آلودگی و آتشسوزیهای گسترده مواجه خواهد بود.