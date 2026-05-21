به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان در این مراسم با اشاره به اینکه شهید جمهور به معنی واقعی کلمه مرد خستگی ناپذیری بود گفت: یکی از اولویت‌های رئیس جمهور شهید توجه به قشر ضعیف جامعه و راه اندازی کسب و کار‌های راکد بود که در این دو موضوع کارنامه درخشانی دارد.

بیشتر بخوانید: سالروز شهادت شهید جمهور

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس مسعودی افزود: شهید رئیسی و همچون شهید جنگ رمضان شهید استوی نمونه بارز شجاعت، استقامت و بصیرت بودند که این مکتب را بخوبی هدایت و حفظ کردند.

در پایان این مراسم از خانواده شهید ابراهیم استوی تجلیل شد.