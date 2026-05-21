سرمربی تیم ملی فوتبال مصر فهرست این تیم برای حضور در جام جهانی را اعلام کرد که در بین آنها نام ستاره‌هایی مانند محمد صلاح، عمر مرموش و حمزه عبدالکریم به چشم می‌آید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر اسامی نفرات منتخب این تیم را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که در بین این نفرات نام بزرگانی مانند محمد صلاح ستاره تیم لیورپول و عمر مرموش بازیکن تیم منچسترسیتی دیده می‌شود.

تیم ملی فوتبال مصر یکی از تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ و رقیب ایران است.

مصر در گروه هفتم با تیم های ایران، بلژیک و نیوزلند همگروه است.

فهرست تیم ملی مصر به این شرح است:

دروازه‌بان‌ها:

محمد الشناوی، مصطفی شوبیر، المهدی سلیمان، محمد علاء

مدافعان:

محمد هانی، طارق علاء، حمدی فتحی، رامی ربیعه، یاسر ابراهیم، حسام عبدالمجید، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، کریم حافظ

هافبک‌ها:

مروان عطیه، مهند لاشین، نبیل عماد دونگا، محمود صابر، احمد سید زیزو، امام عاشور، مصطفی عبدالرئوف «زیکو»، محمود حسن ترزگه، ابراهیم عادل، هیثم حسن، محمد صلاح

مهاجمان:

عمر مرموش، آقطای عبدالله، حمزه عبدالکریم

حضور نام‌هایی مانند محمد صلاح، عمر مرموش، محمود ترزگه، امام عاشور، محمد الشناوی و محمد عبدالمنعم نشان می‌دهد مصر با ترکیبی از ستاره‌های باتجربه و چند استعداد تازه‌وارد آماده حضور در جام جهانی می‌شود.





برنامه بازی‌های مصر در دور گروهی به شرح زیر است:

بلژیک – مصر؛ دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۲۲:۳۰

مصر – نیوزیلند؛ دوشنبه یک تیر ساعت ۴:۳۰

ایران – مصر؛ شنبه ۶ تیر ساعت ۶:۳۰