به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم افتتاح این کانون گفت:این کانون به منظور ترویج سبک زندگی فعال و سالم در بین دانش آموزان، شناسایی دانش آموزان دارای مشکلات جسمانی و حرکتی و ناهنجاری قامتی، اضافه وزن و چاقی، آگاه سازی والدین و شناسایی استعداد‌های ورزشی دانش آموزان و در نهایت تشکیل پرونده رشدی تربیتی دانش آموزان در حوزه تربیت بدنی و سلامت راه اندازی شده است.

علیرضا عابدی افزود:برنامه ریزی شده در استان اصفهان در سال تحصیلی آینده ۱۲ کانون در نواحی و مناطق استان به بهره برداری برسد و تا سال ۱۴۰۷ در ۴۱ ناحیه و منطقه استان یک کانون راه اندازی شود.

وی گفت:این کانون در دو محور ارزیابی و مداخله در بخش‌های سواد حرکتی و سواد سلامت و ساختار قامتی و مدیریت وزن و در محور دوم مدیریت استعداد‌های ورزشی دانش آموزان که شناسایی و پرورش و هدایت و نگهداشت استعداد‌ها فعالیت خواهد کرد.

عابدی گفت:بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای تجهیز این کانون اعتبار تخصیص داده شده است.