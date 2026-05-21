با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از ایثار و استقامت خانواده شهید متین رسولی در پیرانشهر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با حضور در منزل شهید متین رسولی از شهدای جنگ تحمیلی سوم در پیرانشهر با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و از آنها دلجویی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در این دیدار بهترین مرگ را شهادت در راه خداوند دانست و گفت: هر شخصی مرگ را تجربه خواهد کرد ولی خوش به حال شهدا که با شهادت این دنیا را ترک کردند.

در این دیدار امام جمعه و فرماندار پیرانشهر نیز نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی را همراهی می‌کردند.