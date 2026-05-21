سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای از انتشار بخش دوم فهرست مودیان فراخوان شده و مشمولان تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد: فعالان اقتصادی مشمول از ابتدای دوره تابستان سال ۱۴۰۵ (۰۱/۰۴/۱۴۰۵) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸% به صورت علیالحساب میباشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد:
در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره تابستان سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۴/۱) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸% به صورت علیالحساب میباشند.
سازمان در این اطلاعیه همچنین متذکر شده است: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که بصورت زنجیرهای فعالیت مینمایند درصورتی که یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.
گفتنی است بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند. قانونگذار همچنین در تبصره ۱ این ماده تصریح کرده است: سازمان [امور مالیاتی کشور]میتواند تمام یا برخی از مودیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهحساب میآید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اجرای این تبصره با فراخوان تعدادی از فعالان اقتصادی حوزه غذا و خوراک که عمدتا در مناطق برخوردار تهران مشغول فعالیت بودند، از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ با همکاری بانک مرکزی مالیات بر ارزش افزوده دریافتی این فعالان اقتصادی از مردم را به صورت برخط وصول کرد. در این اقدام، هیچ وجهی از محل منابع مالی واحد اقتصادی کسر نمیشود و فقط ۸۰ درصد از ارزش افزوده دریافتی از مشتریان آنها، (با نرخ علی الحساب ۸ درصد) به صورت برخط توسط سازمان دریافت میشود.