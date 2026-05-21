تفاهم‌نامه احداث نخستین مجموعه موزه‌ای شهر قم با حضور قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، میان شهرداری قم و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امضای تفاهم‌نامه احداث موزه بزرگ قم، گام بلندی در مسیر احیای هویت تاریخی و فرهنگی این شهر به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که به همت شهرداری کلانشهر قم و با واگذاری زمینی ۶۵۰۰ متری در بلوار پیامبر اعظم (ص) به اداره‌کل میراث فرهنگی استان محقق شده و زمینه نمایش شایسته تمدن ۷ هزار ساله قم را فراهم می‌کند.

هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی تخصصی برای نمایش و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی قم عنوان شده است؛ شهری که با وجود برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، تاکنون از وجود یک مجموعه موزه‌ای گسترده و جامع برای نمایش آثار تاریخی، میراث فرهنگی و صنایع دستی خود محروم بوده است.

شکل‌گیری این طرح با هدف توجه بیشتر به بافت تاریخی و تمدن غنی این شهر، در دستور کار قرار گرفته و پس از واگذاری زمین، مراحل طراحی و اجرای مجموعه موزه‌ای آغاز خواهد شد.