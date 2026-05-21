مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به مناسبت سالروز دو دهه پایداری و امنیت شبکه برق ایران، ضمن تشریح ویژگی‌های این شبکه و دستاورد‌های آن، تأکید کرد که پایداری شبکه برق کشور یکی از مهم‌ترین مصادیق امنیت و تاب‌آوری ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اردشیر مذکوری، اظهار داشت: در شرایط حساس و بحران‌های مختلف، عملکرد متخصصان صنعت برق نشان داد که شبکه سراسری ایران با اتکا به نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از تجهیزات بومی مدرن، نه تنها قابل مدیریت است، بلکه توان حفظ پایداری خود را در تراز جهانی دارد.

شبکه‌ای بزرگ با پیچیدگی‌های فزاینده

شبکه برق ایران یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سنکرون منطقه است که راهبری آن با توجه به پیچیدگی‌های فنی روزافزون، نیازمند تحلیل‌های دقیق، تصمیم‌گیری لحظه‌ای و اشراف کامل بر رفتار دینامیکی سیستم است. عدم تعادل میان تولید و مصرف، تغییر الگوی بار، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تغییر ماهیت مصرف از جمله عواملی هستند که مدیریت شبکه را پیچیده‌تر کرده‌اند. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین نوسان می‌تواند در صورت عدم کنترل دقیق به اختلال گسترده تبدیل شود؛ لذا برگزاری نشست‌های تخصصی برای تحلیل رفتار‌های دینامیکی شبکه، صرفاً یک فعالیت پژوهشی نیست، بلکه از الزامات بهره‌برداری امن و پایدار از شبکه سراسری برق محسوب می‌شود.

ضرورت تأسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران

آخرین خاموشی سراسری شبکه برق کشور در ساعت ۱۲:۱۶ روز ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رخ داد. پس از آن، با هدف ارتقای سطح راهبری و افزایش امنیت بهره‌برداری، شرکت مدیریت شبکه برق ایران با مأموریت راهبری شبکه سراسری تأسیس شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به این دستاورد تصریح کرد: از زمان تأسیس این شرکت، * با وجود بحران‌ها، رشد مداوم مصرف و شرایط دشوار عملیاتی، پایداری شبکه برق کشور حفظ شده است* موفقیتی که حاصل تصمیم‌سازی‌های علمی، پایش مستمر و هماهنگی لحظه‌ای متخصصان است.

زیرساخت‌های هوشمند؛ پشتوانه امنیت شبکه

مذکوری با تأکید بر ظرفیت‌های زیرساختی افزود: در حال حاضر شبکه‌ای گسترده شامل بیش از ۳۸ هزار کیلومتر فیبر نوری، ۳۷ هزار کنتور و سامانه‌های پیشرفته پایش و کنترل شبکه در اختیار صنعت برق قرار دارد. تلفیق این تجهیزات مدرن بومی با دانش تخصصی، امکان مدیریت هوشمندتر، پیش‌بینانه و کارآمدتر شبکه را فراهم کرده است.

آینده‌ای داده‌محور و هوشمند

شرکت مدیریت شبکه برق ایران اکنون با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و دانش فنی متمایز، وارد دهه سوم فعالیت خود شده است؛ دهه‌ای که با رویکرد داده‌محور تعریف می‌شود. فرهنگ تصمیم‌گیری علمی، مشارکتی و مبتنی بر عقلانیت از ویژگی‌های شاخص این مجموعه است؛ رویکردی که طی دو دهه گذشته ضامن امنیت شبکه برق ایران بوده و در آینده نیز مسیر توسعه هوشمند این زیرساخت حیاتی را هموار خواهد کرد.