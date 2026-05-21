پخش زنده
امروز: -
یک فعال زن که بهعنوان نخستین ویتنامی به کاروان بینالمللی «ناوگان صمود جهانی» برای شکستن محاصره غزه پیوسته بود، از سوی نیروهای صهیونیست، بازداشت شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «تیئو نگوین بائو نگوک» ۲۸ ساله که با نام «اشلی تیئو» نیز شناخته میشود، از اعضای کاروان دریایی حامی فلسطین بود که با هدف رساندن کمکهای انسانی به نوار غزه و اعتراض به محاصره این منطقه حرکت کرده بود.
این فعال ویتنامی در ویدئویی که پیش از عملیات ضبط و در اینستاگرام منتشر شده، اعلام کرده بود: «اگر این ویدئو را میبینید، یعنی من برخلاف میلم از سوی نیروهای اشغالگر اسرائیل ربوده شدهام؛ در حالی که در یک مأموریت انسانی و بدون خشونت برای شکستن محاصره غزه حضور داشتم.»
او همچنین از مردم خواسته بود از دولت ویتنام بخواهند برای آزادی وی اقدام کند.
این بازداشت دولت ویتنام را در موقعیت دشواری قرار داده است. زیرا هانوی از یکسو تلاش میکند همبستگی خود با فلسطین را حفظ کند و از سوی دیگر روابط گرم و نزدیکش با اسرائیل را نیز ادامه دهد.
سازماندهندگان این کاروان اعلام کردند ناوگان صمود جهانی در بهار ۲۰۲۶، بزرگترین اقدام هماهنگ غیرنظامی دریایی در حمایت از فلسطین بوده و بیش از ۷۰ قایق و هزاران فعال در آن مشارکت داشتهاند.
این کاروان ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) از سواحل مارماریس حرکت کرده بود. اسرائیل از سال ۲۰۰۷ و پس از تسلط جنبش حماس بر غزه، محاصره دریایی این منطقه را حفظ کرده است.