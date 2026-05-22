به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان بویین میاندشت گفت:این طرح باهدف کمک به رفع مشکل ناترازی برق، بهینه سازی مصرف انرژی واصلاح مصرف روشنایی معابر در دو شهر بویین میاندشت وافوس وهمچنین ۲۵ روستا تاکنون اجرا شده است.

مجتبی یادگاری افزود:تاکنون ۱۳۵۰ دستگاه چراغ کم مصرف ال ایی دی (LED) که ۳۰ درصد روشنایی معابر را شامل می‌شود جایگیزی لامپ‌های گازی پرمصرف قدیمی شده است.

وی اضافه کرد: قبل از اجرای این طرح توان مصرفی روشنایی معابر ۲۰۲ کیلووات بوده که با اجرای این طرح مصرف برق روشنایی معابر به ۸۱ کیلووات کاهش یافته است.

سید احمد رضا هاشمی رئیس بهره برداری امور برق بویین میاندشت هم گفت: مصرف برق کمتر، افزایش کیفیت نور ودرخشش بیشتر، طول عمر بیشتر وپایین بودن هزینه تعمیر ونگهدای از مزایای چراغ‌های کم مصرف در مقایسه با لامپ‌های گازی است.