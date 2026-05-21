متولدین چه سالی میتوانند در کنکور دانشجو معلمان شرکت کنند؟
حداکثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم ۳۰ سال تمام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، بر اساس ماده ۱۶ نظام نامه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم؛ ۳۰ سال تمام (مبنا اوّل مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) است، یعنی فقط متولدین ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ به بعد میتوانند متقاضی شوند. متقاضیان پذیرش در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که در بازۀ زمانی موفق به ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در این دانشگاه نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی میتوانند با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org، در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ نام نویسی کنند.