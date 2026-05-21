روستای محمدایمر سرتپه گنبدکاووس پر باران ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته
روستای ایمر سرتپه گنبدکاووس با دریافت ۷۶ میلی متر بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته استان را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد:در این مدت ایستگاه ساری قمیش شهرستان مراوه تپه ۴۵ میلی متر باران ثبت کرده که در کنار ایستگاه هواشناسی مراوه تپه، اقلیم شناسی گلیداغ و قازان قایه با ۴۳ میلی متر بعد از روستای ایمر سرتپه گنبد کاووس بیشترین باران استان را در ۲۴ ساعت گذشته دریافت کرد.
بر اساس این گزارش ،ایستگاه هواشناسی ناهار خوران گرگان در ۴۸ ساعت گذشته ۵۴ ممیز ۷ میلی متر بارندگی دریافت کرده است.