به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس داده های منتشر شده از مدیریت پژوهش سازمان بورس، در معاملات روز چهارشنبه، ارزش معاملات ETFs به ۴۸.۴ هزار میلیارد تومان رسید. بیش از ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان آن را ارزش معامله صندوق‌های درآمد ثابت، حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان آن را ارزش معامله صندوق‌های کالایی و ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن را صندوق‌های سهامی و مختلط تشکیل می‌دهد.

در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله ۲۵ هزار و ۳۰۸ و ارزش خالص خرید حقیقی‌ها در این دسته از صندوق‌ها مثبت ۳۲۱ میلیارد تومان بوده است. ضمن ثبت رکورد جدید در ارزش معامله روزانه صندوق‌های سهامی و مختلط معادل ۸ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان، خالص خرید حقیقی‌ها در این نوع صندوق‌ها از ابتدای اسفند بی‌سابقه بوده و به مثبت یک هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان رسید.

همچنین ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۱۲ هزار و ۱۶۵، نقره یک هزار و ۳۹۰، انرژی ۵۶۰، زعفران ۱۷۵ و املاک ۲۴۱ میلیارد تومان بوده است. در جریان معاملات امروز، خالص خرید حقیقی‌ها در صندوق‌های کالایی نیز مثبت یک هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان بود.

به این ترتیب در جریان معاملات امروز ارزش تجمعی خالص خرید سهامداران حقیقی از ابتدای بازگشایی پس از جنگ، در صندوق‌های ETFs از ۴۹ به ۵۲ هزارمیلیارد تومان رسید.