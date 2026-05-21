نتایج تازهترین نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میدهد نارضایتی آمریکاییها از وضعیت هزینههای زندگی به بالاترین سطح در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسسه ایپسوس در وبسایت خود نتایج تازهترین نظرسنجی انجام گرفته از عموم مردم آمریکا را منتشر کرده است.
بر اساس این نظرسنجی که بین ۱۵ تا ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)انجام شده، ۷۴ درصد پاسخدهندگان گفتهاند هزینههای زندگی در آمریکا در مسیر نادرستی حرکت میکند؛ رقمی که بالاترین میزان ثبتشده در نظرسنجیهای رویترز/ایپسوس در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ محسوب میشود. همچنین ۷۳ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند از نحوه مدیریت ترامپ در موضوع هزینههای زندگی ناراضی هستند.
اقتصاد، اشتغال و بیکاری همچنان مهمترین مشکل آمریکا از نگاه افکار عمومی به شمار میرود و ۲۱ درصد پاسخدهندگان آن را اصلیترین چالش کشور دانستهاند. پس از آن، «تهدید علیه ارزشها و هنجارهای دموکراتیک» با ۱۲ درصد و «فساد» با ۱۰ درصد قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد میزان تایید کلی عملکرد ترامپ ۳۵ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با آوریل (فروردین) تقریبا ثابت مانده، اما در مقایسه با مارس ۲۰۲۵، (اسفند ۱۴۰۳)زمانی که محبوبیت او ۴۲ درصد بود، کاهش قابل توجهی داشته است.
در بخش سیاست خارجی، نگاه آمریکاییها به جنگ ایران همچنان عمدتا منفی است. ۵۲ درصد پاسخدهندگان گفتهاند دخالت نظامی آمریکا در ایران «ارزشش را نداشته»، در حالی که فقط ۲۳ درصد معتقدند این اقدام ارزشمند بوده است. این ارزیابی تفاوت چندانی با نتایج نظرسنجیهای آوریل ندارد.