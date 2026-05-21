پخش زنده
امروز: -
یک متخصص زنان و زایمان درباره فواید زایمان طبیعی و پیامدهای سزارین توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نسرین اسدی درباره فواید زایمان طبیعی اظهار کرد: «رسیدهبودن ریه جنین» از فواید زایمان طبیعی است؛ منظور این است هنگامی که نوزاد متولد میشود، شانس رفتن او به NICU کاهش مییابد.
این عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شیراز گفت: مدتزمان اقامت مادر در بیمارستان با زایمان طبیعی کاهشمییابد. همچنین میزان آنتیبیوتیک کمتری مصرف میکنند و عوارض بیهوشی نیز کمتر خواهد و بنابراین میتواند شیردهی خوبی برای نوزاد انجام دهد.
این پزشک درباره مزایای دیگر زایمان طبیعی توضیح داد: کاهش عوارض بارداریهای بعدی از دیگر مزایای زایمان طبیعی است. همچنین زنانی که طبیعی زایمان میکنند، عفونتهای محل برش سزارین را تجربه نمیکنند. عفونتهای محل برش میتوانند سبب بروز مشکلاتی شوند و حتی در برخی موارد منجر به خارجکردن رحم در سنین جوانی میشود.
اسدی درباره دیگر مزایای زایمان طبیعی گفت: خطر چسبندگی روده، مثانه و جفت در زایمان طبیعی وجود ندارد؛ اما این خطر در سزارین وجود دارد. چسبندگی جفت، بسیار خطرناک است. همچنین زایمان طبیعی سبب کاهش میزان سقط، کاهش عوارض بارداری فعلی و بعدی و میزان افزایش باروری میشود.