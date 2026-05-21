همزمان با هفته میراث فرهنگی، اقامتگاه بومگردی و یک دفتر مسافرتی روستایی، با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، در بافق افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس میراث فرهنگی بافق گفت: این اقامتگاه بومگردی، خانهای تاریخی با قدمت اواخر دوره قاجار و به متراژ ۶۰۰ مترمربع است که با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. از این میزان اعتبار، مبلغ ۱۱ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی اداره میراث فرهنگی حمایت شده است.
موسوی بیان داشت: فرآیند مرمت این بنای ارزشمند چهار سال به طول انجامید و با وجود آنکه بنا ثبت ملی نبود، تمامی مراحل بازسازی آن طبق طرح و اصول تخصصی مرمتی انجام شد.
او ادامه داد: این اقامتگاه دارای ۵ اتاق با ظرفیت ۳۰ نفر (کفخواب) است که به عنوان دومین بومگردی در بافت تاریخی شهرستان بافق، با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تجربه اقامت سنتی برای گردشگران راهاندازی شده است.
رئیس میراث فرهنگی بافق به توسعه خدمات گردشگری اشاره کرد و گفت: آژانس شفیعگشت در روستای مبارکه بافق با سابقه فعالیت در حوزه تورگردانی، پس از پیگیریهای لازم موفق به اخذ مجوزهای قانونی شد. این مجموعه به عنوان اولین دفتر خدمات مسافرتی روستایی در سطح استان یزد، فعالیت خود را آغاز کرده تا به روند جذب و هدایت گردشگران در منطقه شتاب ببخشد.
موسوی با اشاره به پتانسیلهای بینالمللی این شهرستان تصریح کرد: روستای باقرآباد یکی از سه روستای برگزیده در استان یزد است که ظرفیت تبدیل شدن به روستای جهانی گردشگری را داراست.
او گفت: به همین منظور، کارگاه داوطلبانه طراحی گذر ورودی قلعه باقرآباد با حضور ۴۵ نفر از متخصصان و دانشجویان رشته معماری برگزار شد و هدف اصلی ما این بود که با نمایش این ظرفیتها و تقویت زیرساختها، در سال آینده شاهد انتخاب باقرآباد به عنوان روستای برنده در سطح جهانی باشیم.