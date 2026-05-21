به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در شهر‌ها و روستا‌ها حضوری چشمگیر دارند و روستاییان هم پا به پای مردم شهر در روستا‌ها تجمع می‌کنند و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را بر افراشته و با سر دادن شعار حمایت خود را از نظام و نیرو‌های مسلح اعلام می‌کنند.

امروز ایران به عنوان ابر قدرت دنیا شناخته می‌شود و جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل به کشور عزیزمان باعث شد که قدرت ایران اشکار و برای دیگر کشور‌ها قدرت پنهان ایران بارز و آشکار شود.

مردم هر شب پر شور‌تر در صحنه حاضر می‌شوند و اعلام می‌کنند به فرمان رهبر تا زمانی که لازم باشد در میدان می‌مانند و میدان داری می‌کنند.