فیلمهای سینمایی «ترافیک»، «رقصنده با گرگ ها» و «بودن یا نبودن»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ترافیک» به کارگردانی «راجش پیلای»، ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی مانوج باجایی، جیمی شرجیل و پرانسیجیت چاتاراجی خواهیم دید: در ترافیک یک روز عادی در یکی از شهرهای هند تصادف وحشتناکی رخ میدهد و پسر جوانی که در شرف ازدواج است دچار مرگ مغزی میشود. از طرفی دختر یکی از بازیگران معروف کشور به پیوند قلب احتیاج دارد و در آستانه مرگ است. والدین دختر در حالت استیصال با اصرار و التماسهای بسیار موفق میشوند تا والدین پسر را راضی کنند که کلیه پسرشان را به دختر بچه اهدا کنند. با انجام عمل جداسازی قلب، عملیات انتقال به بیمارستان محل بستری شدن دختر بچه آغاز میشود. در این میان ماجراهای پر دردسر مختلفی پیش میآید که سلامت قلب و موفقیت عمل پیوند را به خطر بیاندازد، اما.
فیلم سینمایی «رقصنده با گرگ ها» به کارگردانی «کوین کاستنر»، ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی کوین کاستنر، مری مک دانل، گراهام گرین و رادنیای گرانت خواهیم دید: یک ستوان آمریکایی به نام جان دانبار بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود به مأموریت در سرزمین سرخ پوستان غرب آمریکا میرود. او به مرور زمان با سرخپوستها ارتباط نزدیک و صمیمی برقرار میکند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخپوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد. دانبار را در زمان تنهایی یک گرگ همراهی میکند و ...
فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به کارگردانی «کیانوش عیاری»، ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
داستان این فیلم ماجرای دختر جوانی به اسم آنیک است که نیاز به پیوند قلب دارد. در طرف دیگر پسر جوانی وجود دارد که دچار ضربه مغزی شده است و قرار است قلب او را به آنیک پیوند بزنند. اما خانواده پسر گمان میکنند که پسرشان زنده است و ...
زنده یاد عسل بدیعی، فرهاد شریفی، حسین ایلبیگی، نورعلی لطفی، مریم بوبانی، لوریک میناسیان، یدالله تیموری، نورالدین اعلمی، بیتا بادران، کتایون جهانگیری و چکامه چمنماه در فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به ایفای نقش پرداختهاند.