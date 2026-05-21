به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: با راه اندازی این دستگاه از سفر بیماران به مرکز استان و سایر استان‌های همجوار جهت درمان خودداری می‌شود که هزینه‌های درمان بطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت که این موضوع نقش مهمی در رفاه مردم منطقه خواهد داشت.

حسین شهدادی افزود: برای خرید و راه اندازی این دستگاه تصویربرداری اورولوژی مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال با مشارکت بانک سینا هزینه شده است.

وی گفت: این اقدام می‌تواند از مراجعه بیماران به مرکز استان و استان‌های همجوار جلوگیری کرده و خدمات تخصصی را در داخل شهرستان ارائه و دریافت نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: این دستگاه یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات حوزه یورتروسکوپی در کشور بوده و از نظر کیفیت و فناوری در سطح استاندارد‌های جهانی قرار دارد و با راه‌اندازی کامل این سیستم، تمامی بیماری‌های مرتبط با سیستم ادراری قابل تشخیص و درمان در این مرکز خواهد بود.

دکتر شهدادی گفت: تمام تلاش ما این است تا با چنین اقدامات مهمی، آلام مردم را کاهش و از عزیمت آنان به خارج از سیستان جلوگیری کنیم.