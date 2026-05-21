معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر با اشاره به نقش کلیدی پزشک خانواده و نظام ارجاع، از پوشش ۲۳ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی این شهرستان در این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم ممبینی با اشاره به فرآیند استاندارد دریافت خدمات درمانی، اظهار کرد: نخستین گام در نظام ارجاع، مراجعه بیمار به مراکز خدمات جامع سلامت است. خدمات اولیه در این سطح ارائه و در صورت نیاز و با تشخیص پزشک، بیمار به کلینیکهای تخصصی ارجاع داده میشود تا روند درمان به طور دقیق و هدفمند ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه پزشک خانواده به عنوان محور این نظام عمل میکند، افزود: پزشک خانواده با شناخت کامل از وضعیت سلامت فرد، نقش هدایتگر و ناظر بر کل فرآیند درمان را بر عهده دارد و مانع از مراجعههای غیرضروری و اتلاف وقت و هزینه بیماران میشود.
ممبینی با اشاره به سطحبندی خدمات سلامت گفت: سطح اول، شامل خدمات پایه و پیشگیری در مراکز جامع سلامت، سطح دوم برای ارائه خدمات تخصصی در کلینیکها و سطح سوم، خدمات فوقتخصصی در بیمارستانهاست که همه این سطوح از طریق نظام ارجاع به یکدیگر متصل میشوند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر ادامه داد: کاهش هزینههای درمانی، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات، ارتقای کیفیت درمان و جلوگیری از ازدحام در مراکز تخصصی، از مهمترین مزایای اجرای صحیح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختها و همکاری همهجانبه در اجرای این برنامه، بیان کرد: اجرای موفق این طرح، نظام سلامت را به سمت کارآمدی بیشتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم هدایت خواهد کرد.
ممبینی با اشاره به روند اجرای این برنامه در شوشتر گفت: مجموع جمعیت شهرستان شوشتر تقریباً ۲۳۳ هزار نفر است که به ازای هر ۴ هزار نفر در روستا یک پزشک و یک ماما فعالیت خواهند کرد. در شهر هم به ازای هر ۳ هزار نفر یک پزشک و به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک مراقب سلامت خواهیم داشت.
وی درباره مشکلات این طرح نیز گفت: کمبود پزشک خانواده شهری و روستایی از مشکلات این طرح است.