به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این تصمیم در شرایطی گرفته شد که روپیه اندونزی در روز‌های اخیر به پایین‌ترین نصاب های تاریخی خود در برابر دلار آمریکا سقوط کرده و تا سطح ۱۷ هزار و ۷۴۵ روپیه در برابر هر دلار کاهش یافته است. این ارز از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶ درصد افت ارزش داشته و در میان ضعیف‌ترین ارز‌های آسیای نوظهور قرار گرفته است.

«پری وارژییو»، رئیس بانک مرکزی اندونزی، اعلام کرد این اقدام بخشی از سیاست‌های پیشگیرانه برای تقویت ثبات بازار ارز و کنترل تورم در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است. او تأکید کرد که نوسانات جهانی، از جمله تنش‌های ناشی از جنگ در غرب آسیا، در کنار نگرانی‌های داخلی درباره سیاست‌های مالی دولت و شفافیت بازار سرمایه، فشار قابل توجهی بر روپیه وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی تلاشی برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و جلوگیری از خروج سرمایه است، اما در عین حال می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش داده و رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دهد.

به گفته تحلیلگران، ادامه بی‌ثباتی در بازار‌های جهانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است بانک مرکزی اندونزی را در ماه‌های آینده نیز به سیاست‌های انقباضی بیشتری سوق دهد.