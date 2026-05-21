گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید رئیسی و شهدای خدمت در شاهین دژ

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دومین سالگرد شهادت ایت الله رئیسی و شهدای خدمت که در مسجد جامع حضرت رسول اکرم (ص) شاهین دژ برگزار شد.

دراین آیین، امام جمعه شاهین دژ به تبیین ابعاد شخصیت و خدمات شهید رئیسی و دیگر شهدای این واقعه پرداخت وگفت: آیت الله رئیسی و شهدای خدمت در راه انجام رسالت خطیر خدمت رسانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

حجت‌الاسلام مرادی سخت کوشی، استکبار ستیزی، و خدمت رسانی به محرومان را از مهمترین ویژگی‌های آیت الله رئیسی برشمرد.

او افزود: هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه است.